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Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе

Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе Саммит Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, должен официально пригласить Украину присоединиться к альянсу в качестве полноправного члена.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 14:59
Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе

Саммит Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, должен официально пригласить Украину присоединиться к альянсу в качестве полноправного члена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, резолюцию такого содержания единогласно в четверг принял Сейм (парламент) Литвы.

"Необходимо [на саммите] пригласить Украину стать членом НАТО, подписать протоколы о вступлении и начать, когда создадутся соответствующие условия, процесс их ратификации", - говорится в документе.

Как заявил председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павилёнис, Литва выступает против сохранения серых зон в сфере безопасности. "Мы должны опровергнуть то, что у России есть право вето по вступлению Украины в НАТО. Это сделает альянс сильнее и укрепит нашу безопасность", - сказал он. Политик также отметил, что прием Украины в НАТО обойдется дешевле, чем постоянное оказание военной помощи.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

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