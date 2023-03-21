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Сейм Литвы поручил правительству добиться от ЕС введения санкций против членов партий РФ

Сейм Литвы поручил правительству добиться от ЕС введения санкций против членов партий РФ Сейм (парламент) Литвы поручил правительству страны добиваться на уровне Евросоюза введения санкций против членов тех российских политических партий, которые поддерживают проведение специальной военной операции в Украине.
Другие страны
21 марта 2023 г. 16:03
Сейм Литвы поручил правительству добиться от ЕС введения санкций против членов партий РФ

Сейм (парламент) Литвы поручил правительству страны добиваться на уровне Евросоюза введения санкций против членов тех российских политических партий, которые поддерживают военные действия РФ в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, резолюцию такого содержания Сейм единогласно принял во вторник.

"Сейм уполномочивает правительство на уровне Евросоюза добиваться того, чтобы партии, поддерживающие войну России против Украины, и их члены были включены в санкционные списки ЕС", - говорится в документе.

В нем указано, какие именно партии, по мнению Вильнюса, должны быть подвергнуты санкциям. Это партия "Единая Россия", Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), партия "Справедливая Россия".

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