Сейм Литвы поддержал расторжение таможенного соглашения с Беларусью

Сейм Литвы поддержал предложение денонсировать соглашение о таможенном сотрудничестве с Беларусью.

Сейм Литвы поддержал предложение денонсировать соглашение о таможенном сотрудничестве с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, данную инициативу правительства единогласно поддержал 81 парламентарий.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, денонсировать соглашение целесообразно, поскольку с начала войны в Украине литовская таможня практически не осуществляла никакого сотрудничества и обмена информацией с таможенными службами Беларуси.

"Мы предлагаем узаконить нынешний статус-кво, что этого сотрудничества на самом деле не существует, и денонсировать это соглашение о сотрудничестве",- отметила она.