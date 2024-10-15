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Сейм Литвы поддержал расторжение таможенного соглашения с Беларусью

Сейм Литвы поддержал расторжение таможенного соглашения с Беларусью Сейм Литвы поддержал предложение денонсировать соглашение о таможенном сотрудничестве с Беларусью.
Другие страны
15 октября 2024 г. 14:46
Сейм Литвы поддержал расторжение таможенного соглашения с Беларусью

Сейм Литвы поддержал предложение денонсировать соглашение о таможенном сотрудничестве с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, данную инициативу правительства единогласно поддержал 81 парламентарий.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, денонсировать соглашение целесообразно, поскольку с начала войны в Украине литовская таможня практически не осуществляла никакого сотрудничества и обмена информацией с таможенными службами Беларуси.

"Мы предлагаем узаконить нынешний статус-кво, что этого сотрудничества на самом деле не существует, и денонсировать это соглашение о сотрудничестве",- отметила она.

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