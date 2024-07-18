Сейм Литвы одобрил выход из конвенции по кассетным боеприпасам

Сейм Литвы принял решение о денонсации конвенции по кассетным боеприпасам. За принятие этого решения проголосовало 103 парламентария, один был против, четверо воздержались.

Сейм Литвы принял решение о денонсации конвенции по кассетным боеприпасам. За принятие этого решения проголосовало 103 парламентария, один был против, четверо воздержались.

Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас является одним из инициаторов решения, заявил, что выход из конвенции связан с изменением геополитической ситуации.

"Когда мы ратифицировали эту конвенцию и присоединились к ней, было другое время. Теперь все гораздо сложнее. Очень неправильно, если государство, готовясь к своей обороне, сразу говорило бы, какие мощности оно не будет использовать для своей обороны", - указал он.

По его словам, современные кассетные боеприпасы гораздо безопаснее и последствия их применения "можно контролировать".

В пресс-службе президента Литвы Гитанаса Науседы ранее заявили о том, что конвенция по кассетным боеприпасам ограничивает обороноспособность и боевую мощь страны и ее союзников, действующих на ее территории, а также снижает эффективность сдерживания.