Сейм Литвы намерен объявить полигоны у границы с РФ проектами особой важности

Сейм (парламент) Литвы решил в срочном порядке обсудить закон об объявлении двух полигонов у границы с РФ проектами государственной важности.

Сейм (парламент) Литвы решил в срочном порядке обсудить закон об объявлении двух полигонов у границы с РФ проектами государственной важности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил с трибуны Сейма министр обороны Лауринас Касчюнас.

Заpавершающее чтение с голосованием депутаты назначили на 7 ноября.

"С ростом призыва и резерва, приобретением новой боевой техники и прибытием в Литву подразделений союзников по НАТО армия испытывает нехватку территорий для проведения учений. Два новых полигона, предназначенные для тренировок до уровня батальона, частично решат проблему", - сказал он.

Статус проектов государственной важности позволяет упростить юридические процедуры.

Первоначально под полигоны в Таурагском и Шилальском районах планировалось отвести 4 304 га и 2 677 га соответственно. Военные вынуждены были учесть недовольство местных жителей, которые протестовали против того, что их лишают возможности посещать окружающие леса, угрожают безопасности, что значительно снижает в регионе цену земли и недвижимости. В результате командование согласилось на 13% уменьшить площадь полигонов.