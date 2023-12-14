Сейм Латвии ужесточил до пожизненного заключения наказание за шпионаж

Сейм (парламент) Латвии ужесточил наказание за антигосударственную деятельность, за объединение в организованную группу с целью ее осуществления, помощь в этом иностранному государству, а также за шпионаж вплоть до пожизненного заключения.

Сейм (парламент) Латвии ужесточил наказание за антигосударственную деятельность, за объединение в организованную группу с целью ее осуществления, помощь в этом иностранному государству, а также за шпионаж вплоть до пожизненного заключения.

Как передает Report, об этом законодательное собрание балтийской республики сообщило на своем сайте.

"Регулирование, содержащееся в уголовном праве, должно быть адекватным существующей опасности, оно не должно быть непропорционально слабым по сравнению с потенциальным ущербом государственным и общественным интересам", - говорится в сообщении.

Ужесточается ответственность за шпионаж с минимальным сроком лишения свободы на один год с возможным штрафом и конфискацией имущества. В случае действий в организованной группе предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с конфискацией имущества или без него. Максимальным наказанием может быть пожизненное заключение.