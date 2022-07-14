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Сейм Латвии утвердил запрет на поставки российского газа с 2023 года

Сейм Латвии утвердил запрет на поставки российского газа с 2023 года Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки газа из России с 1 января 2023 года.
Другие страны
14 июля 2022 г. 15:40
Сейм Латвии утвердил запрет на поставки российского газа с 2023 года

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки газа из России с 1 января 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", приняты также правила для конкретных случаев согласования с регулирующими органами других государств ЕС способов обеспечения запрета на поставки российского газ.

Эти правила будут применяться в тех случаях, когда латвийский оператор системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid будет договариваться с оператором другого государства о создании единой системы передачи газа.

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Версия на английском языке Latvian Saeima approves ban on Russian gas supplies from 2023

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