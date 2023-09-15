Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с премьером Силиней

Сейм (однопалатный парламент) Латвии большинством голосов утвердил новое правительство страны во главе с премьер-министром Эвикой Силиней, представляющей партию "Новое единство".

Сейм (однопалатный парламент) Латвии большинством голосов утвердил новое правительство страны во главе с премьер-министром Эвикой Силиней, представляющей партию "Новое единство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал гостелерадио Латвии LSM.

Утверждение нового кабинета министров поддержали 53 депутата, 39 народных избранников высказались против. В правящую коалицию вошли партии "Новое единство" (26 мандатов), "Союз зеленых и крестьян" (СЗК, 16) и "Прогрессивные" (10).

Половина из 16 министерских портфелей в новом кабинете министров досталась "Новому Единству", пять - "Союзу зеленых и крестьян", три - "Прогрессивным". МИД Латвии возглавил экс-премьер Кришьянис Кариньш, МВД - Рихардс Козловскис, Минфин - Арвилс Ашераденс (все они представляют крупнейшую партию коалиции). Главой оборонного ведомства стал Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), министром экономики назначен Виктор Влайнис (СЗК). В состав нового кабмина вошли четыре представителя предыдущего правительства.