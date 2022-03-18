Сейм Латвии призвал ООН создать бесполетную зону над Украиной

Сейм (парламент) Латвии единогласно принял заявление, призывающее ООН закрыть небо над Украиной.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Сейма.
"Сейм единогласно принял заявление об установлении бесполетной зоны на территории Украины. Парламентарии призывают государства-члены ООН принять незамедлительные меры по созданию бесполетной зоны над Украиной, тем самым защитив человеческие жизни и обеспечив безопасность над украинскими АЭС", - сообщается в тексте.
В нем также подчеркивается, что "депутаты призвали как можно скорее принять меры для обеспечения безопасной работы гуманитарных коридоров на территории Украины".