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Сейм Латвии призвал ООН создать бесполетную зону над Украиной

Сейм Латвии призвал ООН создать бесполетную зону над Украиной Сейм (парламент) Латвии единогласно принял заявление, призывающее ООН закрыть небо над Украиной.
Другие страны
18 марта 2022 г. 01:22
Сейм Латвии призвал ООН создать бесполетную зону над Украиной

Сейм (парламент) Латвии единогласно принял заявление, призывающее ООН закрыть небо над Украиной.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Сейма.

"Сейм единогласно принял заявление об установлении бесполетной зоны на территории Украины. Парламентарии призывают государства-члены ООН принять незамедлительные меры по созданию бесполетной зоны над Украиной, тем самым защитив человеческие жизни и обеспечив безопасность над украинскими АЭС", - сообщается в тексте.

В нем также подчеркивается, что "депутаты призвали как можно скорее принять меры для обеспечения безопасной работы гуманитарных коридоров на территории Украины".

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