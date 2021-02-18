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Избран новый председатель оргкомитета Олимпийских Игр в Токио

Избран новый председатель оргкомитета Олимпийских Игр в Токио Выборы нового главы оргкомитета прошли после отставки Ёсиро Мори
Другие страны
18 февраля 2021 г. 12:08
Избран новый председатель оргкомитета Олимпийских Игр в Токио
getty

Бывший министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, Сэйко Хасимото избрана новым председателем организационного комитета "Токио-2020". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение было принято cегодня на заседании исполкома организации.

Выборы нового главы оргкомитета прошли после отставки занимавшего эту должность Ёсиро Мори. Он покинул свой пост после скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний.

Хасимото ранее подала заявление об отставке с министерского поста премьер-министру Ёсихидэ Суге. На ее место, как ожидается, назначат Тамаё Марукаву, которая уже занимала эту должность в правительстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

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