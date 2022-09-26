Сегодня в Вене начнет работу ежегодная сессия Генеральной конференции МАГАТЭ

Очередная, 66-я ежегодная сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) откроется в понедельник в Вене.

Очередная, 66-я ежегодная сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) откроется в понедельник в Вене.

Как передает Report, мероприятие традиционно будет проходить в Венском международном центре (ВМЦ) и продлится до 30 сентября.

Делегаты, представители 175 государств - членов МАГАТЭ, обсудят несколько тем: от отчета за 2021 год и бюджета на 2023 год до перспектив активизации деятельности, связанной с ядерной наукой и технологиями. В списке тем также обсуждение деятельности агентства в области ядерной и физической безопасности, в частности физической безопасности и гарантий в Украине, а также гарантий на Ближнем Востоке и в КНДР. Параллельно с 66-й сессией Генконференции в ВМЦ будет проходить научный форум по темам, связанным с ядерными технологиями и наукой.

Все сессии научного форума и пленарные заседания, включая ключевые выступления должностных лиц и делегатов, будут транслироваться в прямом эфире в течение всей недели конференции.