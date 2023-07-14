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Сегодня в Узбекистане состоится инаугурация избранного на досрочных выборах президента

Сегодня в Узбекистане состоится инаугурация избранного на досрочных выборах президента Церемония инаугурации избранного на досрочных выборах на новый срок президента Шавката Мирзиёева пройдет сегодня в Узбекистане.
Другие страны
14 июля 2023 г. 03:46
Сегодня в Узбекистане состоится инаугурация избранного на досрочных выборах президента

Церемония инаугурации избранного на досрочных выборах на новый срок президента Шавката Мирзиёева пройдет сегодня в Узбекистане.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Сената (верхней палаты парламента).

Наряду с действующим президентом Мирзиёевым, которого выдвинула Либерально-демократическая партия, в борьбе за пост главы государства приняли участие лидеры Народно-демократической и Экологической партий Улугбек Иноятов и Абдушукур Хамзаев, первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, которую выдвинула Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"). Еще одна из существующих в республике партий - "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - поддержала кандидатуру действующего президента.

По итоговым данным ЦИК, Мирзиёев одержал победу на первых в истории Узбекистана досрочных выборах с результатом 87,05%. Явка составила почти 80%.

Церемония инаугурации пройдет в здании Сената, в ней примут участие члены верхней и нижней палат парламента, правительства страны, Центральной избирательной комиссии и Конституционного суда, а также представители дипломатического корпуса, международных организаций, местные и иностранные журналисты.

Ожидается, что председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев огласит итоги выборов и сообщит, что Шавкат Мирзиёев избран президентом, поздравит и вручит ему удостоверение президента Узбекистана. Затем Мирзиёев выйдет к трибуне и, положив руку на конституцию и Коран, произнесет присягу на верность народу Узбекистана. С этого момента он официально вступит в должность президента. Ожидается, что после Мирзиёев произнесет инаугурационную речь, в которой изложит свою стратегию развития республики.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda növbədənkənar seçkilərdə seçilmiş prezidentin andiçmə mərasimi keçiriləcək

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