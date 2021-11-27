Сегодня в Украине отмечают День памяти жертв голодоморов

Сегодня День памяти жертв голодоморов. Президент Украины и первая леди приняли участие в мероприятии по чествованию памяти жертв голодоморов.

Сегодня День памяти жертв голодоморов. Президент Украины и первая леди приняли участие в мероприятии по чествованию памяти жертв голодоморов.

Как передает Report со ссылкой на UNIAN, Владимир Зеленский почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов и заявил, что, потеряв миллионы жизней, "Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом".

"Точное количество погибших украинцев? Сможем ли мы когда-нибудь его установить? Какой правды мы до сих пор не знаем? Сможем ли мы когда-нибудь о ней узнать? Как могла власть тогда со всем этим жить и годами, десятилетиями скрывать преступления? Сможем ли мы когда-нибудь о них забыть? Ответ на этот вопрос мы знаем – нет. Мы никогда и ни за что не забудем наших предков, погибших в 1921-м, 22-м и 23-м годах. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные, устроены тоталитарным сталинским режимом 32-й и 33-й годы – годы Голодомора-геноцида", – заявил Зеленский в обращении по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

По его словам, к 90-й годовщине трагедии должна быть построена вторая очередь музея Голодомора, что предусматривает подписанный им указ.

"Мы до сих пор не знаем имен многих украинцев, умерших от Голодомора. Он уничтожал целые семьи, улицы, деревни. Так что не у кого спросить. Но он не смог уничтожить нас окончательно. Так что есть кому это помнить. И есть кому передавать память следующим поколениям и мы как народ пережили этот ужас. Ключевое слово - пережили. И победили. И невинные жертвы голодоморов заморены, замучены, но не забыты", – подчеркнул президент.

"Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, чтя память погибших", - отметил он.