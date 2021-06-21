Сегодня в Страсбурге открывается летняя сессия ПАСЕ

Проблема равноправия и защиты женщин станет одной из главных на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая открывается в понедельник в Страсбурге.

Проблема равноправия и защиты женщин станет одной из главных на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая открывается в понедельник в Страсбурге (Франция).

Как передает Report, дискуссии вновь пройдут в гибридном формате, при ограниченном присутствии парламентариев непосредственно в зале заседаний.

В первый день депутаты утвердят повестку и примут решение по запросам на дебаты в текущем формате (без резолюций) по теме "Необходимость создания эффективного механизма солидарности между европейскими странами для ослабления миграционного давления на страны, принимающие на себя основной удар".

Среди других тем, заявленных на эту неделю, фигурируют дискуссии по правовым последствиям введения различных документов и пропусков, связанных с вакцинацией от COVID-19 или ПЦР-тестами, а также последствия социально-экономического кризиса, вызванного пандемией, и влияние сложившейся ситуации на соблюдение прав детей. Ожидаются также дебаты и резолюции по теме привлечения к ответственности политиков за заявления, сделанные ими во время действия их мандата и о повышении прозрачности и регулировании пожертвований на нужды политических партий. Отдельно затронут тему свободы СМИ и их участия в электоральном процессе. Все эти дискуссии состоятся во вторник.

Тем не менее, основная программа этой сессии сосредоточена именно вокруг защиты женщин и приурочена к 10-й годовщине принятия Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ), направленной на борьбу с насилием в отношении женщин. На заседании ассамблеи по этой теме выступит иракская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2018 года Надия Мурад, а также генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, спикер румынского Сената Анка Дана Драгу, министр-делегат по вопросам равенства между мужчинами и женщинами и борьбе с дискриминацией Элизабет Морено и спецдокладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях Дубравка Шимонович. Кроме того, на голосование будет вынесена резолюция о необходимости расширения участия женщин из недостаточно представленных групп в политике и процессе принятия важных общественных решений.