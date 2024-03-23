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Сегодня в Словакии пройдут выборы президента

Сегодня в Словакии пройдут выборы президента Выборы президента Словакии пройдут в субботу в этой республике с населением около 5,5 млн граждан.
Другие страны
23 марта 2024 г. 06:14
Сегодня в Словакии пройдут выборы президента

Выборы президента Словакии пройдут в субботу в этой республике с населением около 5,5 млн граждан.

Как передает Report, около 4,3 млн избирателей смогут выбрать главу государства из 10 кандидатов, выдвинутых политическими силами, расположенными от правого до левого края политического спектра.

Основным претендентом на победу, согласно опросам населения, является спикер Национального совета (парламента) и лидер партии "Голос - социальная демократия" 48-летний Петер Пеллегрини.

В Словакии избирательные участники откроются в 07:00 (10:00 - бакинское). Голосование завершиться в 22:00 (01:00 - бакинское). После этого в течение нескольких часов будет проходить подсчет голосов. Итоги станут известны утром в воскресенье.

Поддержка Пеллегрини, являющегося у сограждан самым популярным политиком, стабильно повышалась перед выборами. Между тем социологи прогнозируют, что он вряд ли сможет в субботу набрать свыше 50% голосов словаков, пришедших на избирательные участки, что позволило бы ему с таким результатом, как предусматривает конституция, стать президентом.

Эксперты утверждают, что потребуется второй тур выборов, который назначен на 6 апреля. По их мнению, в нем соперником основного претендента на победу будет экс-глава МИД Словакии Иван Корчок, опирающийся на поддержку оппозиционных либеральных партий страны.

Последние опросы избирателей говорят, что во втором туре победу одержит Пеллегрини. Предполагается, что он сможет набрать около 55% голосов, а Корчок - примерно 45%.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Slovakiyada prezident seçkiləri keçiriləcək

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