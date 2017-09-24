Сегодня в Германии состоятся парламентские выборы

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В воскресенье в Германии пройдут выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, основным претендентом считается действующий глава правительства, лидер альянса ХДС/ХСС Ангела Меркель.

Как передает Report,об этом сообщает РИА Новости.

В выборах смогут принять участие примерно 61,5 миллиона немцев, почти треть из них, согласно опросам, будет голосовать по почте. За голоса избирателей в 2017 году борются 42 партии. Избирательные участки открыты с 08.00 до 18.00 (с 10.00 до 20.00 по бакинскому времени).