Сегодня в Германии пройдут парламентские выборы

Парламентские выборы, которые в самую пору назвать историческими, пройдут в воскресенье в Германии.

Парламентские выборы, которые в самую пору назвать историческими, пройдут в воскресенье в Германии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, они определят политическое будущее страны - локомотива Европейского союза - на ближайшие четыре года. Канцлер Ангела Меркель свою кандидатуру в этот раз выдвигать не стала и ранее заявила о намерении после формирования следующего кабмина вообще уйти из политики. Германию после 16 лет правления "железной фрау" ждет новая эра: какой она будет и по какому пути пойдет Федеративная Республика, зависит от исхода голосования.

Социологические институты предрекают крайне упорную борьбу между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Согласно одному из последних опросов, СДПГ с кандидатом в канцлеры Олафом Шольцем всего на один процентный пункт опережает ХДС/ХСС, от которого на пост главы правительства выдвинут премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет.

Нынешнюю кампанию в Германии СМИ уже окрестили "предвыборной борьбой вокруг мелочей", когда никто из кандидатов не выражает новаторских идей, не держит программные речи. Гонка могла бы стать совсем скучной и неинтересной, если бы не интрига: на заключительном этапе социал-демократы сделали стремительный рывок, хотя еще в первой половине лета занимали третье место по уровню популярности со скудными 13-15%. Примерно с середины августа СДПГ стала опережать ХДС/ХСС.

Избирательные участки откроются в 08:00 (10:00 - бакинское время), закроются в 18:00 (20:00 - бакинское время). Сразу после их закрытия телеканалы опубликуют первые данные экзитполов. Предварительные официальные результаты, как ожидается, будут обнародованы в ночь на понедельник, окончательные - в последующие дни.