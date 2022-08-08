Сегодня в Газе вступит в силу режим прекращения огня

Власти Израиля подтверждают, что режим прекращения огня в секторе Газа, где с пятницы проводится военная операция против террористического движения "Исламский джихад", вступит в силу в 23:30.

Власти Израиля подтверждают, что режим прекращения огня в секторе Газа, где с пятницы проводится военная операция против террористического движения "Исламский джихад", вступит в силу в 23:30 по местному времени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра.

"Глава национального департамента информации и разъяснительной работы подтверждает, что прекращение огня вступит в силу сегодня вечером в 23:30", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что Израиль оставляет за собой право применить силу в случае нарушения режима прекращения огня в Газе. Власти Израиля выразили благодарность Египту за усилия, приведшие к договоренностям о введении режима.