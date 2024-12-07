Сегодня в Гане пройдут президентские и парламентские выборы

Сегодня в Республике Гана пройдут всеобщие - президентские и парламентские выборы.
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По общему мнению аналитиков, основная борьба за президентское кресло развернется между Джоном Драмани Махамой от НДК, который в 2012-2017 годах уже занимал этот пост, и нынешним вице-президентом Махамуду Бавумиа (НПП). При этом большинство аналитиков отдают предпочтение Махаме, подчеркивает агентство.
Отметим, что нынешние выборы - девятые по счету со времени возврата Ганы к гражданскому правлению в 1993 году.