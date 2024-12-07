Сегодня в Гане пройдут президентские и парламентские выборы

Сегодня в Республике Гана пройдут всеобщие - президентские и парламентские выборы.

Сегодня в Республике Гана пройдут всеобщие - президентские и парламентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters , за высший государственный пост соперничают 12 кандидатов, в том числе три женщины, а за 275 мест в парламенте - главные политические силы: правящая Новая патриотическая партия (НПП) и оппозиционный "Национальный демократический конгресс" (НДК).

По общему мнению аналитиков, основная борьба за президентское кресло развернется между Джоном Драмани Махамой от НДК, который в 2012-2017 годах уже занимал этот пост, и нынешним вице-президентом Махамуду Бавумиа (НПП). При этом большинство аналитиков отдают предпочтение Махаме, подчеркивает агентство.

Отметим, что нынешние выборы - девятые по счету со времени возврата Ганы к гражданскому правлению в 1993 году.