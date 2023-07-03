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Сегодня в Гааге откроется международный следственный офис в связи с событиями в Украине

Сегодня в Гааге откроется международный следственный офис в связи с событиями в Украине В Гааге сегодня откроется международный следственный офис (ICPA), которому поручено расследование российского вторжения в Украину, что является первым шагом к возможному созданию трибунала.
Другие страны
3 июля 2023 г. 11:29
Сегодня в Гааге откроется международный следственный офис в связи с событиями в Украине

В Гааге сегодня откроется международный следственный офис (ICPA), которому поручено расследование российского вторжения в Украину, что является первым шагом к возможному созданию трибунала.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Guardian.

"В Международный центр судебного преследования за преступление, связанное с агрессией входят прокуроры из Украины, ЕС, США и Международного уголовного суда (МУС). Центр проведет расследование и соберет доказательства в качестве промежуточного шага перед созданием специального трибунала, который привлечет к ответственности кремлевских чиновников за развязывание войны против Украины", - сообщает издание.

Отмечается, что высокопоставленные официальные лица проведут пресс-конференцию в ICPA в штаб-квартире судебного агентства ЕС - Евроюст. В ней примут участие генеральный прокурор Украины Андрей Костин, прокурор МУС Карим Хан, помощник генерального прокурора США Кеннет Полите и комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Украина настаивала на создании специального суда после обнаружения сотен тел после вывода российских войск в апреле 2022 года из украинского города Буча, расположенного недалеко от Киева. В феврале Европейская комиссия объявила о создании ICPA. Брюссель заявил, что этот центр имеет своей "конечной целью привлечение к ответственности виновных во вторжении" в Украину.

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