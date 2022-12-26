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Сегодня Украина поднимет вопрос о пребывании России в Совбезе ООН

Сегодня Украина поднимет вопрос о пребывании России в Совбезе ООН Украина сегодня планирует поднять вопрос о дальнейшем пребывании России в Совете безопасности ООН.
Другие страны
26 декабря 2022 г. 07:11
Сегодня Украина поднимет вопрос о пребывании России в Совбезе ООН

Украина сегодня планирует поднять вопрос о дальнейшем пребывании России в Совете безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы в эфире телемарафона.

По его словам, Россия не имеет права находиться в этой организации.

"Завтра мы официально выступим с такой позицией. У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ - нет, не имеет", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что вопрос о будущем России после ее поражения в Украине перестает быть запрещенным для обсуждения в мировой дипломатии.

"Эти вопросы пока не обсуждают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но уровнем ниже люди уже задают вопрос - какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности", - сказал Кулеба.

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