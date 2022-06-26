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Сегодня участники саммита стран G7 обсудят ужесточение санкций против России

Сегодня участники саммита стран G7 обсудят ужесточение санкций против России Лидеры G7 объявят о навязывании РФ дополнительных издержек из-за ситуации в Украине.
Другие страны
26 июня 2022 г. 02:41
Сегодня участники саммита стран G7 обсудят ужесточение санкций против России

Лидеры G7 на саммите объявят о навязывании РФ дополнительных издержек из-за ситуации в Украине, который пройдет 26-28 июня в замке Эльмау на юге Германии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Также стороны будут обсуждать возможности наращивания давления на Россию и минимизации издержек от санкций для глобальной экономики.

"Я думаю, что лидеры будут искать пути достижения двух целей. Продолжать привлекать Путина к ответу, увеличивать издержки его войны для него и его экономики при минимизации, насколько это возможно, последствий от растущих цен на нефть для других стран", - сказал он.

Кирби уточнил, что Китай и его экономические практики, кража интеллектуальной собственности и принудительный труд станут одной из центральных тем для обсуждения в ходе саммита.

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Версия на азербайджанском языке G7 liderləri növbəti sammitdə Rusiyaya qarşı daha sərt sanksiyaları müzakirə edəcəklər

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