Сегодня США объявят о новом пакете военной помощи Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине 9 июля в Германии на встрече, созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.

Министр обороны США Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине 9 июля в Германии на встрече, созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

На ежегодной конференции, организованной еженедельником Defense News, его спросили, объявят ли США о новом пакете военной помощи во время встречи группы на авиабазе Рамштайн. "Да, я думаю министр Остин объявит об этом", - ответил Кол. Он добавил, что речь идет, в частности, о дополнительных боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS. По версии замминистра, они "действительно нужны украинцам".

"Следует ожидать, что на встрече в ФРГ будут десятки стран. Большинство из них представлены либо на уровне министра обороны, либо на уровне начальника генштаба, а в некоторых случаях - на обоих. Я бы ожидал, что на этой встрече будет представлен обширный пакет конкретных предложений. Откровенно говоря, это не только обеспечение того, чтобы Украина получила то, что ей нужно прямо сейчас, но и сигнал о том, что международное сообщество поддерживает Украину в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - заявил замминистра.

Предыдущая встреча возглавляемой США коалиционной группы проходила 20 июля в формате онлайн. На ней обсуждались "меры поддержки Украины в вооруженном противостоянии с Россией". Впервые участники группы в поддержку Украины встретились в Германии на военно-воздушной базе Рамштайн в конце апреля.