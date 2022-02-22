Сегодня Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине

Совещание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Украины, запланировано в понедельник на 21:00 (06:00 – бакинское время, вторник).

Совещание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Украины, запланировано в понедельник на 21:00 (06:00 – бакинское время, вторник).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам источник в постоянном представительстве России при всемирной организации.

"Заседание запланировано на 21:00", - сказал он.

По словам источника в делегации одной из западных стран, мероприятие созывается по инициативе Албании, Великобритании, Ирландии, Мексики, Норвегии, США, Украины и Франции.