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Сегодня Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине

Сегодня Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине Совещание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Украины, запланировано в понедельник на 21:00 (06:00 – бакинское время, вторник).
Другие страны
22 февраля 2022 г. 03:57
Сегодня Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине

Совещание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Украины, запланировано в понедельник на 21:00 (06:00 – бакинское время, вторник).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам источник в постоянном представительстве России при всемирной организации.

"Заседание запланировано на 21:00", - сказал он.

По словам источника в делегации одной из западных стран, мероприятие созывается по инициативе Албании, Великобритании, Ирландии, Мексики, Норвегии, США, Украины и Франции.

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Версия на азербайджанском языке BMT Təhlükəsizlik Şurası bu gün Ukrayna ilə bağlı iclas keçirəcək

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