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Сегодня состоятся переговоры между президентами Франции и Польши

Сегодня состоятся переговоры между президентами Франции и Польши Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой 27 октября в Париже.
Другие страны
27 октября 2021 г. 05:19
Сегодня состоятся переговоры между президентами Франции и Польши

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой 27 октября в Париже.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в распространенном сообщении Елисейского дворца.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон примет президента Польши Анджея Дуду 27 октября в Елисейском дворце", - отметили в администрации. В Елисейском дворце подчеркнули, что эта встреча позволит продолжить диалог о выходе из кризиса, связанного с вопросами верховенства права.

"Лидеры также обсудят другие актуальные темы в рамках подготовки к председательству Франции в Совете Европейского союза, - продолжили в администрации. - В частности главы двух государств обсудят вопросы миграции, климата, энергетики, промышленности и обороны Европы".

В июле Европейский суд юстиции по иску Еврокомиссии постановил, что польская система дисциплинарного контроля над судьями нарушает принцип верховенства права и создает предпосылки к возникновению зависимости судебной ветви власти от исполнительной. 7 октября Конституционный суд Польши по запросу властей страны утвердил приоритет польских законов над европейскими. Это решение вызвало волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.

Из Фонда восстановления Евросоюза Польша может получить около 58 млрд евро. План распределения ресурсов Варшава уже представила, но он должен быть одобрен Еврокомиссией.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Fransa və Polşa prezidenti arasında danışıqlar aparılacaq

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