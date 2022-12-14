Сегодня состоится первый саммит ЕС-АСЕАН

Сегодня Европейский Союз и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встречаются на своем первом саммите для углубления экономических связей

Сегодня Европейский Союз и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встречаются на первом саммите для углубления экономических связей.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, саммит состоится по случаю 45-летия установления отношений между ЕС и АСЕАН.

При этом отмечается, что на саммите европейские лидеры настаивают на твердой, общей формулировке критики в отношении действий России в Украине.

В ходе саммита будут обсуждены области будущего сотрудничества, включая торговлю и переход к зеленым технологиям, а также здравоохранение.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС намерен выделить 10 млрд евро на инвестиции в проекты АСЕАН по возобновляемым источникам энергии, а также по устойчивому сельскому хозяйству до 2027 года.