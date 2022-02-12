Сегодня Путин проведет телефонные разговоры с Байденом и Макроном

Президент России Владимир Путин в субботу планирует провести телефонные разговоры со своим американским коллегой Джо Байденом и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Президент России Владимир Путин в субботу планирует провести телефонные разговоры со своим американским коллегой Джо Байденом и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, беседа Путина и Байдена планируется 12 февраля вечером по московскому времени. Инициатива разговора исходила от Вашингтона, причем "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны", сказал Песков.

Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.