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Сегодня Путин проведет телефонные разговоры с Байденом и Макроном

Сегодня Путин проведет телефонные разговоры с Байденом и Макроном Президент России Владимир Путин в субботу планирует провести телефонные разговоры со своим американским коллегой Джо Байденом и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 01:26
Сегодня Путин проведет телефонные разговоры с Байденом и Макроном

Президент России Владимир Путин в субботу планирует провести телефонные разговоры со своим американским коллегой Джо Байденом и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, беседа Путина и Байдена планируется 12 февраля вечером по московскому времени. Инициатива разговора исходила от Вашингтона, причем "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны", сказал Песков.

Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Putin bu gün Bayden və Makronla telefon danışığı aparacaq

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