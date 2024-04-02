О нас

Сегодня пройдет заседание СБ ООН в связи с ударом по консульству Ирана в Дамаске

Сегодня пройдет заседание СБ ООН в связи с ударом по консульству Ирана в Дамаске Заседание Совета безопасности ООН по воздушной атаке Израиля на консульство Ирана в Дамаске по запросу России состоится во вторник.
Другие страны
2 апреля 2024 г. 07:19
Сегодня пройдет заседание СБ ООН в связи с ударом по консульству Ирана в Дамаске

Заседание Совета безопасности ООН по воздушной атаке на консульство Ирана в Дамаске по запросу России состоится во вторник.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Баку) 2 апреля", - написал он в своем телеграмм-канале.

Напомним, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. В письме постпредства Ирана при ООН, адресованном генсеку организации и председателю Совета безопасности говорится: "Нападения являются вопиющим нарушением Устава Организации Объединенных Наций, международного права и, основополагающего принципа неприкосновенности дипломатических и консульских помещений".

В Тегеране объявили о гибели в результате удара двух генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также пятерых помощников генералов. Таким образом, по информации КСИР, в результате этого удара погибли семеро иранских представителей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37
Журналист-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
"Журналист"-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
26 марта 2024 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi