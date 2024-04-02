Сегодня пройдет заседание СБ ООН в связи с ударом по консульству Ирана в Дамаске

Заседание Совета безопасности ООН по воздушной атаке Израиля на консульство Ирана в Дамаске по запросу России состоится во вторник.

Заседание Совета безопасности ООН по воздушной атаке на консульство Ирана в Дамаске по запросу России состоится во вторник.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Баку) 2 апреля", - написал он в своем телеграмм-канале.

Напомним, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. В письме постпредства Ирана при ООН, адресованном генсеку организации и председателю Совета безопасности говорится: "Нападения являются вопиющим нарушением Устава Организации Объединенных Наций, международного права и, основополагающего принципа неприкосновенности дипломатических и консульских помещений".

В Тегеране объявили о гибели в результате удара двух генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также пятерых помощников генералов. Таким образом, по информации КСИР, в результате этого удара погибли семеро иранских представителей.