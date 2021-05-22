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Сегодня пройдет финал конкурса "Евровидение-2021"

Сегодня пройдет финал конкурса "Евровидение-2021" Победитель 65-го конкурса "Евровидение" будет определен в субботу. В финале смотра на арене Ahoy в Роттердаме выступят 26 артистов.
Другие страны
22 мая 2021 г. 08:41
Сегодня пройдет финал конкурса Евровидение-2021

Победитель 65-го конкурса "Евровидение" будет определен в субботу. В финале смотра на арене Ahoy в Роттердаме выступят 26 артистов.

Как передает Report, представительница Азербайджана Efendi выступит c песней "Mata Hari" в финале конкурса "Евровидение".

Шоу откроет представительница Кипра Элена Цагрину, последней споет певица Senhit из Сан-Марино.

Зрителей также ждет выступление конкурсантов из Албании, Бельгии, Болгарии, Израиля, Исландии, Кипра, Литвы, Мальты, Молдавии, Норвегии, Португалии, России, Сербии, Швеции, Украины, Финляндии и Швейцарии, а также автоматических финалистов - представителей государств "большой пятерки" "Евровидения" (основавшие конкурс страны): Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, исполнителя из страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды). Вместо живого номера исландской группы Da i og Gagnamagni покажут запись их репетиции, так как один из членов коллектива получил положительный тест на коронавирус.

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