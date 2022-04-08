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Сегодня премьер Японии объявит о новых санкциях против России

Сегодня премьер Японии объявит о новых санкциях против России Премьер-министр Японии Фумио Кисида на запланированной пресс-конференции объявит о новых санкциях против России.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 07:25
Сегодня премьер Японии объявит о новых санкциях против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на запланированной пресс-конференции объявит о новых санкциях против России.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что новые санкционные меры могут, в частности, затронуть область энергетики, включая ограничения на импорт российского угля. Начало пресс-конференции ожидается сегодня после 18:00 (13:00 – бакинское время).

Ранее японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда объявил о том, что власти будут постепенно снижать объем импорта угля из РФ. В 2021 году на Россию пришлось около 11% всего закупаемого Японией за границей угля.

7 апреля лидеры стран Группы семи (G7) высказали стремление ускорить реализацию планов по снижению зависимости от России в сфере энергетики, которые включают постепенное прекращение и запрет импорта российского угля.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyanın Baş naziri bu gün Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları elan edəcək

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