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Сегодня открывается весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге

Сегодня открывается весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге в гибридном формате при ограниченном присутствии парламентариев из-за коронавирусных ограничений
Другие страны
19 апреля 2021 г. 08:51
Сегодня открывается весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
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Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге в гибридном формате при ограниченном присутствии парламентариев из-за коронавирусных ограничений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, президент Молдовы Майя Санду в понедельник выступит с заявлением перед участниками сессии и ответит на вопросы парламентариев, а также встретится с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом и генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Во вторник парламентарии смогут пообщаться в формате видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а вечером с обращением выступит генсек СЕ. В среду пообщаться с парламентариями планирует председатель Европарламента Давид Сассоли, а в четверг - министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот зачитает обращение от Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

21 апреля комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович представит свой ежегодный доклад за 2020 год.

Ранее сообщалось, что члены постоянной делегации Милли Меджлиса при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров и Эркин Гадирли c 17 апреля отбыли в Страсбург для участия в весенней сессии ПАСЕ.

Сессия ПАСЕ завершит работу 23 апреля.

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Версия на английском языке PACE spring session kicks off in Strasbourg
Версия на азербайджанском языке Bu gün AŞPA-nın yaz sessiyası başlayır

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