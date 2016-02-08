Сегодня начнутся переговоры Ирана с Евросоюзом

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Двухдневные переговоры по вопросам сотрудничества между ЕС и Ираном начнутся в понедельник в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава департамента Европы и Америки министерства иностранных дел ИРИ Маджид Тахт Раванчи.

Европейская делегация во главе с заместителем генсека Европейской службы внешней деятельности Хельгой Шмидт прибывает в Тегеран для проведения переговоров о сотрудничестве, сообщает агентство Focus со ссылкой на телеканал IRINN.

Раванчи отметил, что подобные переговоры планируется проводить раз в полгода в Тегеране и в Брюсселе. В ходе диалога ожидается обсуждение широкого спектра вопросов, прежде всего, двусторонние отношения между Ираном и Европой в таких областях, как энергетика, торговля, банковское дело и финансы.