Сегодня начинает свою работу осенняя сессия ПАСЕ

Страсбург. 9 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Страсбурге начинает свою работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает французское бюро Report, в Страсбург прибыла делегация Азербайджана во главе с председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым.

Во время сессии будут выслушаны доклады, охватывающие последние 3 месяца деятельности организации и проведены обсуждения.

Вместе с этим, в первый рабочий день сессии Ассамблея изберет нового председателя и заместителей председателя. Согласно процедурным правилам Ассамблеи выборы ее председателя будут тайными.

Во время сессии будут выслушаны отчеты бельгийского докладчика Алена Дестексина “Предпринятые шаги по уважению прав человека в период председательствования Азербайджана в Совете Европы”, а также со-докладчиков мониторинговой комиссии по Азербайджану Стефана Шеннака и Сезара Флорина “Демократические институт в Азербайджане”.

В рамках нынешней осенней сессии будут проведены обсуждения по “Наблюдениям во время парламентских выборов в Албании”, "Подтвердив единство Европы, призыв проведения форума Совета Европы для защиты и развития демократии в Европе", "Защите достижений Совета Европы:сохранения 65-летнего успешного межправительственного сотрудничества" и доклады по другим темам.

В центре внимания осенней сессии также будет находиться вопрос “преступлений против человечности, совершенных ИГИЛ или расследование возможных геноцидов и их наказание.

Сессия завершится 13 октября.

Вюсаля Исметгызы