Сегодня лидеры ЕС обсудят войну в Украине

Главы государств и правительств Евросоюза соберутся в четверг на плановый двухдневный саммит в Брюсселе, повестка которого изначально состояла из текущих проблем ЕС и еврозоны. Однако встреча лидеров будет полностью посвящена ситуации в Украине. Более тог

Главы государств и правительств Евросоюза соберутся в четверг на плановый двухдневный саммит в Брюсселе, повестка которого изначально состояла из текущих проблем ЕС и еврозоны. Однако встреча лидеров будет полностью посвящена ситуации в Украине. Более того, участники саммита могут затронуть вопрос перевода расчетов за поставку Россией газа в рубли.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, глава Евросовета Шарль Мишель пригласил на саммит Джозефа Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Последний выступит перед лидерами ЕС по видеосвязи.

"Я пригласил президента Зеленского обратиться к членам Евросовета. ЕС решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Мишель.

Накануне высокопоставленный представитель ЕС рассказал журналистам, что ситуация в Украине будет в центре внимания лидеров. "Конечно, ситуация в Украине - главная тема саммита", - отметил он.

Ожидается, что участники саммита обсудят, в частности, оказание помощи Украине, реализацию текущих санкций против России и возможные новые меры в отношении Москвы, а также проблемы энергетики.