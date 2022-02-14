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Сегодня канцлер Германии посетит Киев

Сегодня канцлер Германии посетит Киев Канцлер Германии Олаф Шольц посетит сегодня Киев, где, как рассчитывает украинское руководство, синхронизирует свои позиции по вопросам безопасности перед поездкой в Москву.
Другие страны
14 февраля 2022 г. 02:13
Сегодня канцлер Германии посетит Киев
Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит сегодня Киев, где, как рассчитывает украинское руководство, синхронизирует свои позиции по вопросам безопасности перед поездкой в Москву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Киев позитивно оценивает тот факт, что Шольц посетит его страну перед визитом в Москву, намеченным на 15 февраля. "У нас нет каких-то слишком завышенных ожиданий, но это будет первый длительный предметный разговор между канцлером Германии и президентом Украины Владимиром Зеленским, где они действительно синхронизируют свои позиции, с которыми канцлер поедет в Москву", - отметил министр.

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