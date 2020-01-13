Сегодня Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж могут встретиться в Москве

Лидеры двух противоборствующих сторон в Ливии - командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж - могут встретиться в Москве в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ливийский информационный портал Akhbarlibya 24.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Сарадж, который в воскресенье побывал с визитом в Турции, ожидается в Москве в понедельник.

Кроме того, по информации издания Al Wasat, спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса также направился в Москву "во главе делегации для участия в переговорах о дальнейшем развитии событий после прекращения огня" между воюющими лагерями.