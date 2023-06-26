Сегодня главы МИД ЕС одобрят расширение военной помощи Украине

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник утвердит расширение европейской военной помощи Украине.

Совет ЕС по иностранным делам сегодня утвердит расширение европейской военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД сообщества.

"Сегодня совет одобрит увеличение нашей военной помощи Украине - дополнительные 3,5 млрд евро", - сказал он.

Боррель также выступил с утверждением, что "сейчас как никогда важно расширять" эту помощь, потому что, по его мнению, "то, что произошло в эти выходные [в России], разрушает российскую власть и влияет на ее политическую систему".