Сегодня главы МИД ЕС обсудят шестой пакет санкций против России

Главы МИД стран-участниц ЕС встретятся в понедельник, 16 мая в Брюсселе, чтобы обсудить последние события вокруг российско-украинской войны.

Главы МИД стран-участниц ЕС встретятся в понедельник, 16 мая в Брюсселе, чтобы обсудить последние события вокруг российско-украинской войны.

Как передает Report, в повестке встречи также последствия войны на Западных Балканах и окончательный пакет санкций против РФ, включающий запрет на экспорт энергоресурсов, по которому до сих пор не достигнут консенсус.

Встреча министров предваряет саммит лидеров ЕС, запланированный на 30-31 мая.

Они обсудят такие вопросы, как развитие отношений со странами Западных Балкан, которым Брюссель придает стратегическое значение, безопасность, инвестиции и расширение.

Высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что будет обсуждаться поддержка стран Западных Балкан в преодолении последствий российской агрессии в регионе.

Глава МИД стран-участниц Евросоюза после заседания встретятся с министрами иностранных дел Западных Балкан за неформальным обедом.

На послеобеденной встрече министры обсудят войну и связанные с ней события в Украине.

Состоится встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

На встрече также будет присутствовать министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят пакет, включающий запрет на импорт энергоносителей из России, который до сих пор не согласован, несмотря на заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен от 4 мая.

Высокопоставленный чиновник отметил, что из-за запрета на импорт энергоносителей, против которого выступили такие страны, как Венгрия, Словакия и Чехия, переговоры по пакету продолжаются.

По его словам, есть два возможных исхода переговоров: либо они приведут к консенсусу и совместным действиям, либо достигнута договоренность по плану, в которой будут защищены интересы каждой страны ЕС, но при этом они сохранят приверженность данным украинцам обещаниям.

При этом, чиновник исключил сценарий, при котором часть пакета будет принята, а часть- нет.