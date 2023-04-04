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Сегодня Финляндия станет 31-м членом НАТО

Сегодня Финляндия станет 31-м членом НАТО Официальная церемония приема Финляндии в НАТО состоится сегодня в штаб-квартире организации в Брюсселе, где в этот день открывается плановая двухдневная встреча министров иностранных дел альянса. Финляндия собиралась присоединиться к НАТО вместе со Швецие
Другие страны
4 апреля 2023 г. 04:53
Сегодня Финляндия станет 31-м членом НАТО

Официальная церемония приема Финляндии в НАТО состоится сегодня в штаб-квартире организации в Брюсселе, где в этот день открывается плановая двухдневная встреча министров иностранных дел альянса. Финляндия собиралась присоединиться к НАТО вместе со Швецией, но вступление королевства продолжает блокировать Турция, поскольку Стокгольм до сих пор не выполнил всех требований Анкары по выдачи сторонников и членов РКК, обвиняемых в Турции в терроризме.

Как передает Report, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сначала министры иностранных дел всех стран альянса вручат госсекретарю США Энтони Блинкену ратифицированные оригиналы протоколов о приеме Финляндии (США являются депозитарием всех документов НАТО), а затем флаг Финляндии поднимут на 31-м флагштоке перед штаб-квартирой альянса и будут произнесены торжественные речи.

"Это историческая неделя. Мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, делая Финляндию безопаснее и наш альянс сильнее. С завтрашнего дня (сегодня - ред.) Финляндия станет полноценным членом НАТО", - сказал он.

"Это произойдет в день рождения НАТО - Вашингтонский договор был подписан 4 апреля 1949 года", - добавил генсек. Он выступил с утверждением, что прием Финляндии является локальной победой НАТО в противостоянии с Россией.

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