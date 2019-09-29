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Себастьян Курц проголосовал на парламентских выборах в Австрии

​Себастьян Курц проголосовал на парламентских выборах в Австрии

Лидер Австрийской народной партии и кандидат в канцлеры республики Себастьян Курц проголосовал на досрочных парламентских выборах в Австрии, которые проходят в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Курц отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в его бывшей школе. Политик пришел на выборы в сопровождении подруги Сюзанны Тир. В этот раз Курц отказался от строго стиля, придя на голосование в светлых джинсах, белой рубашке и сером пиджаке в стиле кэжуал.

Лидеры всех остальных партий, претендующих на место в Национальном совете Австрии, также уже отдали свои голоса, равно как и президент страны Александер Ван дер Беллен.

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