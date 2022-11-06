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СДП Германии призвала к расширению санкций в отношении Ирана

СДП Германии призвала к расширению санкций в отношении Ирана Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правящую коалицию, осудила действия иранских властей в отношении демонстрантов и призвала к дальнейшим санкциям против исламской республики.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 20:28
СДП Германии призвала к расширению санкций в отношении Ирана

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правящую коалицию, осудила действия иранских властей в отношении демонстрантов и призвала к дальнейшим санкциям против исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в резолюции, принятой в воскресенье по итогам съезда партии.

"Сотни погибших, политические убийства, бесчисленное количество раненых и десятки тысяч заключенных, которым грозит суровое наказание, вплоть до смертной казни, являются новым выражением бесчеловечной идеологии и насилия иранского режима", - утверждается в тексте, единогласно принятом членами СДПГ.

Федеральное правительство, как указывается в документе, должно использовать все каналы для дипломатического протеста против действий властей в Иране. "До тех пор, пока иранский народ будет ограничен в своей свободе с помощью грубой силы", как сказано в резолюции, не может быть нормальных отношений с иранскими властями.

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