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SCMP: Си Цзиньпин не поедет в Бразилию на саммит БРИКС

SCMP: Си Цзиньпин не поедет в Бразилию на саммит БРИКС Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС в июле в Рио-де-Жанейро.
Другие страны
25 июня 2025 г. 06:45
SCMP: Си Цзиньпин не поедет в Бразилию на саммит БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС в июле в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Как указывает газета, неназванные официальные лица, знакомые с ситуацией, проинформировали издание, что Пекин сообщил бразильскому правительству о том, что делегацию Китая на саммите возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

В качестве причины, по которой председатель КНР не приедет на саммит, называется тот факт, что Си Цзиньпин уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год: сначала на саммите Группы двадцати в Бразилии в ноябре прошлого года, а затем в мае в Пекине во время форума Китай - Сообщество латиноамериканских и карибских государств.

Официального подтверждения этой информации пока не последовало. Как указывает SCMP, представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь сообщил бразильской газете Folha de S.Paulo, что "информация об участии в саммите будет предоставлена в соответствующее время".

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