СБУ заявила о задержании подозреваемого в подготовке терактов в Одессе
- 08 сентября, 2025
- 14:25
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании гражданина по подозрению в подготовке терактов в Одессе по заказу России.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении СБУ.
Согласно информации, мужчина - бывший моряк - изготавливал взрывчатку для терактов. Предположительно, он был завербован в России еще в начале войны.
По прибытии в Украину агент сначала выполнял "тестовые" задания куратора и "отчитывался" о последствиях атак по городу. Впоследствии его научили изготавливать взрывчатку и находить "приоритетные" места для ее закладки.
По данным следствия, фигурант усиливал взрывные устройства металлическими гайками и болтами, а также снаряжал их мобильными телефонами для дистанционного подрыва.
СБУ задокументировала преступления и задержала его по месту жительства. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.