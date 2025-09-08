ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    СБУ заявила о задержании подозреваемого в подготовке терактов в Одессе

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 14:25
    СБУ заявила о задержании подозреваемого в подготовке терактов в Одессе

    Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании гражданина по подозрению в подготовке терактов в Одессе по заказу России. 

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении СБУ. 

    Согласно информации, мужчина - бывший моряк - изготавливал взрывчатку для терактов. Предположительно, он был завербован в России еще в начале войны.

    По прибытии в Украину агент сначала выполнял "тестовые" задания куратора и "отчитывался" о последствиях атак по городу. Впоследствии его научили изготавливать взрывчатку и находить "приоритетные" места для ее закладки.

    По данным следствия, фигурант усиливал взрывные устройства металлическими гайками и болтами, а также снаряжал их мобильными телефонами для дистанционного подрыва.

    СБУ задокументировала преступления и задержала его по месту жительства.  Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

    Odessada Rusiyanın sifarişi ilə terror aktlarının hazırlanmasında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

