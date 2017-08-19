СБУ задержала гражданина Франции, разыскиваемого за хищение 200 млн евро

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Франции, который находится в международном розыске за хищение 200 млн евро.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киевской области гражданина Франции, причастного к совершению особо тяжких преступлений на территории Европейского Союза", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, СБУ получила информацию о возможном пребывании в стране гражданина Франции, который был осужден французским судом за хищение у европейских компаний 200 млн евро. Он более пяти лет скрывался в европейских странах от французского правосудия. Сотрудники СБУ установили, что разыскиваемый три дня назад прибыл на Украину, и задержали его.

Как отмечается, с ним также задержали другого иностранца, который находится в международном розыске за совершенные в Европейском Союзе преступления.

"Материалы дела переданы в органы прокуратуры для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и последующей выдачи двух разыскиваемых Интерполом и Европолом лиц Национальной полиции и жандармерии Франции", — добавили в СБУ.