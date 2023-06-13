Служба Безопасности Украины задержала агента ФСБ

Служба Безопасности Украиа задержала агента ФСБ, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению в Днепропетровской области.

Служба Безопасности Украины задержала агента ФСБ, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению в Днепропетровской области.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, шпион уже успел получить псевдоним "Геральт".

"По указанию ФСБ он собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска", - говорится в СБУ.

Основной его задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ. А также он пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможному перебросу на фронт.