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Служба Безопасности Украины задержала агента ФСБ

Служба Безопасности Украины задержала агента ФСБ Служба Безопасности Украиа задержала агента ФСБ, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению в Днепропетровской области.
Другие страны
13 июня 2023 г. 14:44
Служба Безопасности Украины задержала агента ФСБ

Служба Безопасности Украины задержала агента ФСБ, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению в Днепропетровской области.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, шпион уже успел получить псевдоним "Геральт".

"По указанию ФСБ он собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска", - говорится в СБУ.

Основной его задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ. А также он пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможному перебросу на фронт.

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