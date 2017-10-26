СБУ: Взрыв в центре Киева - теракт - ВИДЕО

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Взрыв в центре Киева, в результате которого ранен депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, квалифицируется как теракт, расследование займется СБУ, сообщает МВД Украины.

"Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт", — говорится в сообщении ведомства в Facebook, сообщает Report.

Как предает РИА "Новости", на месте работают оперативная группа и взрывотехники. "Теракт будет расследовать ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева", — добавили в МВД.

В результате взрыва, по данным ведомства, пострадали пять человек включая Мосейчука и его охранника, который позднее скончался в больнице. "Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений", — говорится в сообщении МВД.

Взрыв в центре Киева у здания телеканала "Эспрессо" прогремел вечером в среду. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, мощность взрывного устройство, заложенного в мотоцикле, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.