СБУ: В Украине задержан российский агент, передававший разведданные про оборону Киева

В Украине задержали агента России, который передавал разведданные об обороне Киева, а затем мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ

В Украине задержали российского агента, который передавал разведданные об обороне Киева, а затем мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

Задержанному предъявлены обвинения в государственной измене.

"Злоумышленником оказался житель столицы, который в начале полномасштабного вторжения собирал для противника информацию о местах базирования сил обороны в городе", - говорится в сообщении. Отмечается, что для этого он объезжал улицы и изучал обстановку вблизи украинских военных объектов, отправляя полученные сведения через подконтрольный российским спецслужбам чат-бот в мессенджере Telegram.

"Впоследствии, пытаясь избежать ответственности, он мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ, которое задействовано на Авдеевском направлении", - сообщили в СБУ.