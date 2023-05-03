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СБУ: В Украине задержан российский агент, передававший разведданные про оборону Киева

СБУ: В Украине задержан российский агент, передававший разведданные про оборону Киева В Украине задержали агента России, который передавал разведданные об обороне Киева, а затем мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ
Другие страны
3 мая 2023 г. 16:36
СБУ: В Украине задержан российский агент, передававший разведданные про оборону Киева

В Украине задержали российского агента, который передавал разведданные об обороне Киева, а затем мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

Задержанному предъявлены обвинения в государственной измене.

"Злоумышленником оказался житель столицы, который в начале полномасштабного вторжения собирал для противника информацию о местах базирования сил обороны в городе", - говорится в сообщении. Отмечается, что для этого он объезжал улицы и изучал обстановку вблизи украинских военных объектов, отправляя полученные сведения через подконтрольный российским спецслужбам чат-бот в мессенджере Telegram.

"Впоследствии, пытаясь избежать ответственности, он мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ, которое задействовано на Авдеевском направлении", - сообщили в СБУ.

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