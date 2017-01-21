СБУ: В Киеве предотвращено покушение на депутата Рады

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предотвратили покушение на депутата Верховной рады. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава украинского ведомства Василий Грицак.

"Сегодня утром доложил президенту, что Служба безопасности Украины предотвратила и на этапе исполнения покушение на жизнь государственного деятеля Украины, народного депутата" — сказал Грицак.

По его словам, украинские службы безопасности допускают, что к "организации покушения причастны спецслужбы России".

Грицак сообщил, что по подозрению в покушении задержаны два человека.