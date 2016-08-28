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    СБУ Украины задержала 106 криминальных авторитетов

    Среди задержанных есть прибывшие из нескольких стран

    Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Служба безопасности Украины (СБУ) провела в Донецкой области крупную операцию по массовому задержанию криминальных авторитетов.

    Как передает Report, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

    "СБУ совместно с национальной полицией в районе Святогорска задержала с целью проверки законности пребывания на территории Украины 106 человек из числа криминальной среды, которые прибыли на похороны одного из воров в законе", - сказано в сообщении.

    По данным спецслужбы, среди задержанных есть прибывшие из нескольких стран.

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