СБУ Украины предотвратила теракт в центре Киева

Служба безопасности Украины сорвала попытку устроить теракт в центре Киева.

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила попытку теракта в центре Киева.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно информации, вечером 23 июля женщина хотела заложить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

СБУ заявила о причастности российских спецслужб к подготовке теракта, добавив, что подозреваемая была задержана “на горячем” - в момент, когда зашла в кафе с сумкой, в которой находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).