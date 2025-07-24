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СБУ Украины предотвратила теракт в центре Киева

СБУ Украины предотвратила теракт в центре Киева Служба безопасности Украины сорвала попытку устроить теракт в центре Киева.
Другие страны
24 июля 2025 г. 15:02
СБУ Украины предотвратила теракт в центре Киева

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила попытку теракта в центре Киева.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно информации, вечером 23 июля женщина хотела заложить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

СБУ заявила о причастности российских спецслужб к подготовке теракта, добавив, что подозреваемая была задержана “на горячем” - в момент, когда зашла в кафе с сумкой, в которой находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).

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Версия на азербайджанском языке Kiyevin mərkəzində terror aktının qarşısı alınıb

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